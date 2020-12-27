2021年元旦3天連假將至，台中市垃圾收運服務，連假不打烊！環保局代理局長陳宏益27日表示，除1月3日清潔隊例行休假外，其餘2天均維持垃圾收運服務，1月1日採「日間定時定點」收運；1月2日正常沿街收運。

陳宏益表示，元旦當天環保局仍提供垃圾收運服務，改採「日間定時定點」，無夜間沿街及定時定點收運，在全市廣設671處定點，每處停留時間約5至30分鐘，方便民眾倒垃圾。國定假日定時定點收運時刻、地點與平常日不同，可查詢環保局網站( https：／／bit.ly／2JqkxJf )。

環保局提醒，請民眾倒垃圾時戴口罩，戶外保持1公尺安全社交距離；另每條垃圾收運路線皆配有75％酒精噴瓶，清潔人員上車時、工作後皆噴酒精消毒雙手，做好防疫措施。

環保局指出，有關各區清潔隊垃圾收運資訊可至環保局網站查詢或至Google Play、App Store免費下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息。

(中時 )