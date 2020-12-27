千里步道協會與荒野保護協會新竹分會志工，協力修復石峎步道的部分路段。（莊旻靜攝）

千里步道協會與荒野保護協會新竹分會志工，協力修復石峎步道的部分路段。（莊旻靜攝）

客委會主委楊長鎮（中）與步道達人劉克襄（左），陪同副總統賴清德走訪石峎步道。（莊旻靜攝）

副總統賴清德在千里步道協會資深步道師引導下，親手參與步道修復的過程。（莊旻靜攝）

副總統賴清德（右）在千里步道協會資深步道師引導下，親手參與步道修復的過程。（莊旻靜攝）

副總統賴清德（右二）在千里步道協會資深步道師引導下，親手參與步道修復的過程。（莊旻靜攝）

副總統賴清德27日在客委會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科等人陪同下，前往位於峨眉鄉的石峎古道，並與千里步道協會步道師、荒野保護協會新竹分會志工、步道達人劉克襄，協作並改善部分步道路況，賴清德在活動中也呼籲，國人肥胖有隨年齡增長趨勢，務必注重早期健康促進與疾病預防。

賴清德在進入步道前，先在有百年歷史的清河堂與在地鄉親聚會，客家電視台長張壯謀出身峨眉，也簡述在地歷史。賴清德表示，根據國健署最新公布國人平均壽命約80歲，健康餘命為72歲，「不健康生存年數」高達8年，且隨年齡增長，國人肥胖比例亦有增加趨勢，肥胖率達43.9％，代表一般人僅重視後端醫療診治，卻不重視早期健康促進與疾病預防。

賴清德也表示，他與千里步道協會一同推動「健康台灣．千里共行」的活動，也呼籲民眾多走步道並重視自身健康及早期預防。千里步道協會執行長周聖心簡述協會所作的事，資深步道師李嘉智、步道師吳清地也帶領志工改善步道，賴清德也在李嘉智引導下，協助鋪設步道路緣木。

楊文科表示，「樟之細路」約270公里，其中新竹縣占4分之1，石峎步道早期是賽夏族人、客家人等，挑茶、物資往來重要交通要道，具有豐富自然生態及人文歷史。楊長鎮指出，石峎古道總長2.2公里，包括0.6公里產業道路和1.6公里的古道，銜接北埔鄉與峨眉鄉，也納入客委會的「樟之細路」中，也期許透過修護，使更多人認識這條曾有賽夏族、客家人生活足跡的步道。

(中時 )