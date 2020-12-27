天后蔡依林（Jolin）保養得宜，她不只擁童顏臉蛋、姣好身材，身上更不見歲月痕跡，蔡依林完全看不出已40歲，而不吝嗇在網上分享生活日常蔡依林，近日則曬身穿瑜珈服辣照，她還大秀超高難度的一字馬，蔡依林前凸後翹的好身材全曝光。

照片中，蔡依林身穿藍色緊身瑜珈服，她以短版的低胸背心搭配貼身長褲，大方露出纖細蠻腰和腹肌線條，蔡依林傲人美胸呼之欲出，火辣的S身材曲線全都露，實在超不科學。

照片中，蔡依林大秀各式POSE，不論是伸展動作或是高難度的一字馬都難不倒她，蔡依林筋骨超軟Q，舉手投足散發健康美，同時，蔡依林性感的好身材已成為網友討論焦點，紛紛被狂讚：「身材也太好了」、「瑜珈服好好看，好性感，喜歡」、「真的太美了」、「這年紀怎麼還這麼讚」、「體態真好」。

同時，蔡依林也發文寫下：「想說午餐吃什麼好...」，也讓外界見識到讓她身攬運動品牌、外送平台的代言，女神人氣超夯，不少網友也紛紛留言：「午餐想來點…」、「今午我想來點？？」、「不吃了！光看你就飽了！」

(中時新聞網)