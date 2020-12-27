受到疫情影響，不少台灣旅外球員決定回台加入中職，繼旅日投手陳冠宇之後，旅美重炮捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）也表態明年會投入中職選秀，談到這波「海歸潮」，統一獅首席教練高志綱認為，若是球員能把好觀念帶回來，對中職而言都是件好事。

之前陳冠宇才因家庭因素決定結束10年旅日生涯回台，確定將投入明年中職選秀，昨天參與王建民領軍舉辦的「BE HEROES棒球訓練營」擔任教練的吉力吉撈．鞏冠也表態投入中職選秀，其他像是曾仁和、江少慶也都把返台列入選項。

對此高志綱認為，在國外有好表現的球員，回來中職可以帶回一些經驗，做經驗上的分享，「只要是好選手回來中職都是件好事，希望這些選手回來後能帶回更多好的觀念，幫助中職有更好的環境。」

不過高志綱也點出一些疑慮，「離開台灣好幾年了，可能也會有一些適應上的問題，不知道適不適合台灣的環境。」身旁的曾仁和幽默接話：「我已經在台灣待一整年了。」

曾仁和去年結束小聯盟後成為自由球員，今年因疫情關係原本想赴日測試、前往澳職打球都因簽證「卡關」而無法成行，今年年中參與棒協舉辦的未來之星對抗賽及棒米花賽事維持手感，他也透露明年仍以6搶1奧運資格賽為目標準備，也不排除投入中職選秀，明年會先找中職球隊一起春訓，甚至以自行培訓球員在二軍出賽。

(中時 )