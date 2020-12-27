金希澈（左）和閔庚勳組宇宙嘻哈鬼。（friDay影音提供）

韓綜《認識的哥哥》2020年最後一集舉辦年度頒獎典禮，節目一開始，姜鎬童和Super Junior成員神童特地獻上精彩開場表演，兩人穿上黑色皮衣套裝化身「童童神起」，熱跳「東方神起」的經典曲〈Catch Me〉，平日搞笑的姜鎬童私下抽空苦練許久，帥氣展現俐落男團刀群舞，一拍也沒落下的精湛舞藝令人驚嘆，敬業精神讓人佩服。

節目頒發獎項給主持班底，感謝他們一年來的辛勞與付出，姜鎬童獲頒「血汗淚獎」，不只勉勵他練習舞蹈努力不懈的精神，也因他經常為節目效果激動到流鼻血、流汗、流淚。

李秀根獲得「以下犯上獎」，常在節目中用無理、嗆聲的態度搞笑，他受獎時不好意思地說：「我的兒子會怎麼看我呢！其實所有都是為了搞笑，不要認為是我真正的性格就好了，我是個內心很溫暖的人。」但接著又笑說姜鎬童是成員中最值得被損的，展現相愛相殺的一面。

金希澈獲頒「體育大獎」，他對體育知識的了解比任何人都差，但意外優越的運動神經和矯健身手，就連運動選手都瞠目結舌，金希澈開心喊話：「以後要開始往運動界發展了。」

而金希澈和閔庚勳曾在2016年、2018年以雙人組合「宇宙膽小鬼」推出了抒情單曲〈蝴蝶睡姿〉、〈後遺症〉，今年則挑戰嘻哈曲風，改組雙人嘻哈組合「宇宙嘻哈鬼」，推出第三首歌〈閑良〉，展露深藏不露的饒舌長才。典禮尾聲，2人也首度現場表演〈閑良〉，該曲MV也在今日同步上線。

《認識的哥哥》每週日在friDay影音上線。

(中時 )