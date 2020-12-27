中國信託幫助28萬名勞工申請紓困貸款，背後是動員超過2,600位同仁加班爆肝，短短3個月完成原須耗時2年半的作業量，為了還原這段驚心動魄的91天，中國信託明（28）日起於各大電視臺播出「如常‧謝謝你」品牌形象影片，傳遞防疫紓困期間說不出的感謝與感動。

新型冠狀病毒疫情期間，中國信託金控配合政府政策提供勞工紓困貸款服務，透過數位金融科技加速徵審流程，再次完成不可能的任務，「如常‧謝謝你」影片重現真人實事，有懷孕的同仁排開產檢、專案同仁彼此激勵打氣的暖心故事。

開拍前，拍攝團隊訪問多位同仁，希望勾勒真實細膩的影片腳本，受訪同仁還未開口，眼眶就已泛淚，拍攝期間超過40位專案同仁一鏡到底，不NG還原腦力激盪過程，連導演蕭雅全都驚嘆中國信託同仁的投入與專注。中國信託金控董事長顏文隆也親自參與拍攝，緩緩道出疫情期間無法親自一一感謝，以實際行動呼應We are family。

2020年中國信託品牌形象影片以防疫為主題，6月底推出的「家．如常」用今昔交錯手法呈現歷史縱深，發掘臺灣防疫有成，正是源於50年來臺灣退出聯合國、中美斷交、對抗SARS等屢屢克服挑戰的精神，真實刻劃2,300萬臺灣民眾展現如常生活的防疫能量，「家．如常」影片感動海內外20多個國家民眾，網路總觀看數已逾1,200萬次。

歲末年終之際，中國信託再度邀請蕭雅全導演拍攝「如常‧謝謝你」，搭配雷光夏的「Thank You」歌曲配樂，將防疫期間來不及對中國信託同仁及家人說出的感謝一次說出。

「如常‧謝謝你」完整版影片已於Youtube （https：／／youtu.be／_OMAY1yjEeI）及Home Run Taiwan臉書粉絲團（https：／／reurl.cc／q8Q6A3）上線，累積至今突破百萬點閱數，「Home Run Taiwan」粉絲團亦同步鼓勵網友留言，寫下對於2021年的希望，並向家人、同事及這片土地上想感謝的人表達心意，在歲末年終時刻，讓更多人相信「家在一起，就有希望」。

(中時 )