男星吳尊當年以男團「飛輪海」成員身分出道，帥氣貴公子外型迷倒萬千少女，而堪比汶萊貴族的身家和已婚有小孩掀起超高討論度，而2017年他帶女兒NeiNei和兒子Max參加真人秀節目《爸爸去哪兒第五季》意外讓他帥氣慈父形象深植人心；近日他親教兒女衝浪，才10歲的NeiNei竟擁有一雙不科學長腿，羨煞眾人。

吳尊和妻子林麗吟從16歲開始交往，目前已結婚16年，婚後育有一對寶貝兒女，10歲女兒NeiNei和7歲兒子Max，姊弟倆3年前和爸爸一起在《爸爸去哪兒》的溫馨互動和可愛模樣，擄獲許多姨母心；日前吳尊才分享一家人在海邊的度假照，女兒NeiNei顏值隨年紀越大越美，沒想到今（27）日又曬出他親教衝浪的畫面，NeiNei超齡身材再度變吸精亮點。

近日吳尊親教兒女衝浪，才10歲的NeiNei竟擁有一雙不科學長腿，羨煞眾人。(圖/ 摘自吳尊微博)

有網友不禁開玩笑吳尊照片中馬賽克點錯位置，應該要把女兒長腿遮住，不然他已經要開始擔心了。(圖/ 摘自吳尊微博)

今日稍早吳尊在微博發文，「我們的第一次衝浪，最喜歡的就是帶NeiNei和Max嘗試新事物」，並附上3張在海邊衝浪的照片，畫面中NeiNei和Max都成功站上衝浪板，看起來絲毫不像第一次接觸衝浪的孩子；還有一張吳尊趴在衝浪板上，儘管帶著墨鏡也遮不住他的帥氣，雙臂也非常健壯。

但令大票網友震驚的是，NeiNei不僅越來越漂亮，連身高也長太快，其中一張NeiNei獨照，她超有架勢地站在衝浪板上，一眼就注意到她那雙筆直又修長的美腿，看了難以置信她年僅10歲；粉絲熱情留言讚嘆，「滿眼都是NeiNei的大長腿，超模潛質」、「大長腿NeiNei」、「腿比我都長了」、「NeiNei腿太長了吧」、「大長腿我羨慕了」。

(中時新聞網)