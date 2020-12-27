18年前，出身南庄的慈善藥師羅重盛，以友人捐贈的7千元購買民生物資送給鄉內弱勢貧寒家庭，開始了他每年歲末送暖的善舉，逐漸引起許多善心民眾關注共襄盛舉，規模愈辦愈大，成了南庄鄉歲末最重要的送暖弱勢活動，羅藥師希望善行持續下去，讓弱勢家庭都能感受到社會愛心。
羅重盛在1歲時就因罹患小兒痲痺症而不良於行，但他有著客家人硬頸精神，一路由中醫院學徒開始學習西藥，再自力考進仁德醫校學習藥學，取得藥劑生資格回鄉開業至今。
羅重盛幼時，父親經營米行，羅重盛在店內幫忙，經常看著父親接濟窮困的鄰人鄉里，待自己開業開設藥局後，不僅義務提供鄰人用藥諮詢，對於窮困鄰里更是經常免費給藥。
18年前，羅重盛擔任南庄鄉民間救助隊幹部，收到隊上同仁及其它善心人士捐贈共7千元，羅重盛前往南庄香火最盛的永昌宮，向主神三官大帝請示用來購買民生物資分送給鄰里弱勢家庭後，從此展開羅重盛每年歲末送暖給鄉內弱勢家庭的義舉至今。
起初，羅重盛靠著一已之力，憑著自己辛勤積蓄來救助貧困，善行傳揚出去後，引來許多善心人士的共襄盛舉，歲末送暖活動愈辦愈大，已成了南庄地區年度盛會，資助許多貧困家庭得以度過年關。
羅重盛除了歲末送暖外，平日都會注意鄉內需要捐助的個人家庭或是團體，經常捐贈食米、食油等物資給鄉內的長照中心，用來照護長輩，羅重盛不只身體力行助人，兒子也受他感召，利用公餘投入歲末送暖，孫女更首度在活動上表演歌舞，娛樂到場的弱勢家庭，全家一起投入作公益。
今年的寒冬送暖受到更多人士關注，27日上午的活動中，包括了苗栗縣議長鍾東錦、立委徐志榮夫人王慧珍、苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄、南庄鄉長羅春蓮、南庄鄉代會主席黃順源、副主席莊新妹、代表風志雄、東河村長風木基等人到場贊助，增添活動送暖意義。
(中時 )
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