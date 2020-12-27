吳宗憲27日主持中天綜合台《小明星大跟班》，耶誕節剛過，他坦言平安夜當天先是錄《綜藝玩很大》，接著開會到半夜，隔天又準備重要簡報，下午才想起來是耶誕節，沒想到打給3個女兒通通失聯，他語帶失落，「我是基督徒耶，平安夜對我來說最重要，結果通通在工作、為家庭付出，看到Sandy揪家人交換耶誕禮物的報導，才知道有交換禮物這件事，她們沒有邀請我」。

吳宗憲感嘆表示：「耶誕節好多人都祝我耶誕快樂，我聯絡不上女兒們，在家裡群組寫耶誕快樂，所有人才驚覺，糟糕，忘記這個老先生了，她們的說法是我在工作。」他苦笑，「你們這麼快樂都沒人邀我，我是沒有哭啦，但本人鄭重宣布，不想再當這麼盡責的爸爸，除非有新的小孩，我也沒看過比我更好的父親。」他氣到乾脆要媒體明年耶誕一起開派對，現場一陣笑聲。至於是否與Sandy冷戰中，他笑回：「很不爽，現在就是互相不搭理，低潮啦。」

吳宗憲彈琴自娛。（中天綜合台提供）

詢問二女兒Vivian婚禮是否也會「忘記」邀老爸，吳宗憲笑喊：「結婚沒邀我，我是做了什麼壞事？我人那麼好，為什麼不邀我？有時受人點滴，當思泉湧以報。」談到羅志祥（小豬）近況，他表示：「人檢討一下自己是ok的，他就是告別一段情感，女生比較強勢，兩人相愛分手給祝福，不要給詛咒。」而他也提及小豬之前爆出有空中泳池違建的大樓，自己本來想買那戶，但後來小豬出價較高，「沒關係小豬會處理，多事之秋要謹言慎行」。

而小甜甜剛好是當集來賓，對於懷孕傳聞滿天飛，她行蹤也相當神秘，等到媒體全退出攝影棚才現身，似乎坐實傳聞，對此吳宗憲笑說：「甜甜沒懷孕，是胖，搭公車人家還會讓座。」對於范范近日的口罩之亂道歉長文，他坦言，「不應該再提這件事，范范妹是很乖的女孩子，黑人也很熱心，願意去做很多事情，但現在環境不一樣，做再多都有人會批評」。

(中時 )