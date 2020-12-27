北京14日至26日總計新增13名新冠肺炎感染者，其中朝陽區3例，西城區1例，順義區9例。據陸媒報導，經查，又是冷鏈食品出問題，有一名無症狀感染者冷鏈從業人員，另外三名感染者也都跟購買冷鏈食品有關，上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪州說，要在口岸、國際物流、冷鍊等方面重點加強管理，並且讓相關從業人員盡快接種疫苗。

北京14日新增一例香港輸入確診病例，在集中隔離結束後核酸檢測陽性，曾入住朝陽區漢庭酒店大山子店，並在慶豐包子舖酒仙橋店用餐，引發關注。18日，北京新增2例境外輸入確診病例關聯病例，為14日報告境外輸入確診病例的密切接觸者，二人均為北京慶豐包子舖酒仙橋店員工，同宿舍居住。從19日起，北京朝陽漢庭酒店大山子店劃定為中風險地區。這是北京時隔152天後，再次出現中風險地區。

北京西城區23日發現1例冷鏈從業人員新冠肺炎核酸檢測結果弱陽性，被診斷為無症狀感染者，感染者葉某，現住西城區金融街街道敬勝胡同公司宿舍。

寧波市23日通報一例新增無症狀者付某，家住北京順義區空港蓮竹花園小區，為海淀區奧北科技園一公司員工，因要參加研究所考試，於22日在北京進行了核酸檢測，當日到寧波出差，次日經北京市疾控中心复核，確認為新冠病毒核酸陽性。

值得注意的是，根據付某的行跡，他13日曾通過「美團買菜」APP購買冷凍蝦、牛排、豬肉，後存放於自家冰箱陸續使用，17日，曾到華聯商廈（順義店）地下一層「渝是乎酸菜小魚」餐館就餐。

北京市疾控中心副主任龐星火26日在記者會上通報，25日，北京新增2例本地確診病例，均在順義區，順義區進入戒備狀態。確診病例張某現住順義區高麗營鎮張喜莊村，為頂全便利店順義區貨運店員工，因該店銷售冷鮮食品，按照北京市防疫要求，24日由公司安排進行新冠病毒核酸檢測，25日反饋結果為陽性，另一名確診病例解某現住順義區勝利街道義賓南區，為慧與有限公司員工，公司位於朝陽區利星行中心，因出現發燒、咳嗽等症狀，前往順義區醫院發熱門診就診，24日進行新冠病毒核酸檢測，結果為陽性。

值得注意的是，解某12月22日曾在美團外賣APP叫過「魚你在一起」（北京隆華購物中心店）外賣，而此前西城區無症狀感染者也為該品牌加盟店員工。

26日0-24時，北京新增5例本地確診病例和1例無症狀感染者，均為25日通報確診病例的密切接觸者，其中，4人為順義區金馬工業園某公司員工，1人為順義區華聯商超員工，無症狀感染者為出租車司機。

據陸媒報導，在此次北京疫情中，有4名感染者與冷鏈有直接或間接的關聯，有從事冷鏈相關工作的，有銷售冷鮮產品的，也有購買過冷鏈相關食品的。

24日晚，北京「魚你在一起」餐飲管理有限公司通過其官方微信公眾號發布聲明，稱（西城區）涉事門店為加盟店，門店所使用的巴沙魚均經過嚴格的貨物入境檢疫檢驗，核酸檢測結果均為陰性，進行消毒操作後才入倉配發門店，其他食材也未發現問題。

針對順義無症狀感染者付某某曾網購生鮮食材一事，美團買菜12月25日表示，已第一時間在疾控部門指導下，對該訂單涉及的同批次商品全部進行了核酸檢測，檢測結果均呈陰性。據美團買菜方面披露，其還對該訂單服務站點順義天竺站（即美團順義倉）的環境樣本進行了送檢，檢測結果均為陰性。此外根據疾控部門通知，該訂單騎手目前已經被確認為非密接人群。

26日晚，頂全公司（即北京全家便利店）發布聲明稱，已第一時間依循政府防疫指導，完成全部門店消殺，並委請第三方專業機構二次消殺，進行相關人員核酸檢測及隔離。全家相關負責人向媒體表示，目前北京部分門店已經主動暫停營業，進行全面消殺。目前暫停營業的主要是和確診病例相關聯的門店，其他門店處於正常營業狀態。

上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪州表示，現在的重點應該是防止輸入性病例導致的聚集性病例，具體來說，要更加嚴格地執行各種防控措施，在口岸、國際物流、冷鍊等方面重點加強管理，並且讓相關從業人員盡快接種疫苗。

北京西城區26日發布消息，即日起啟動全體冷鏈、餐飲、食品關聯從業人員每週循環核酸檢測，結合轄區實際，基於各街道的核酸檢測點位，將冷鍊和從事直接入口食品加工的主體全部納入檢測範圍，新上崗從業人員必須持有北京市核酸檢測機構出具的核酸檢測陰性報告方可從事相關工作，同時7日一輪檢。

(中時 )