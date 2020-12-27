大陸國家市場監管總局調查組24日赴阿里巴巴調查涉嫌壟斷行為，當天現場調查全部結束。市場分析指出，若阿里被認定構成濫用市場支配地位，按照「反壟斷法」規定，阿里恐面臨由執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，並處企業上一年度銷售額的1％至10％的罰款。

陸媒AI財經社報導，2019財年內阿里巴巴營收為人民幣（下同）3,768.44億元。其中，電商仍是阿里業績增長的主要動能，2019財年銷售額年增51％至3,234億元，占整體銷售額的85.82％。報告期內，阿里在大陸市場的平台成交總額（GMV）為5.727兆元。

浙江省市場監管局負責人27日表示，國家市場監管總局調查組執法人員日前進駐阿里巴巴展開調查。調查人員對阿里巴巴相關負責人進行調查詢問，並取得相關證據資料。

浙江省市場監管局負責人表示，對阿里巴巴進行立案調查，並不代表官方對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好地規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為經濟高品質發展做出更大貢獻。

(工商 )