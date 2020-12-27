得金萱組特等獎的林吉常（左五），今日頒獎典禮上，帶著太太和女兒一起上台受獎。（張毓翎攝）

在小葉種紅茶組得到特等獎的郭俊男（右四），特別讓兒子郭秉航（右五）站中間受獎、照相。（張毓翎攝）

嘉義縣政府與梅山鄉農會27日舉辦阿里山高山茶冬季優良茶頒獎及展售活動，去年得到青心烏龍組特等獎的36歲茶農陳建全，今年再次獲得，另在金萱組及小葉種紅茶組獲特等獎的茶農林吉常和郭俊男，今日也光榮地帶著自己的茶二代上台領獎。縣長翁章梁說，近年愈來愈多年輕又優秀茶農，未來不排除舉辦專屬青農的茶葉比賽。

年僅36歲的陳建全，退伍後返鄉跟著父親陳清溪學製茶，去年他在阿里山高山茶冬季優良茶競賽獲得青心烏龍組特等獎，今年又獲得同樣獎項。陳建全表示，今年氣候穩定，雨水少，山上氣溫也低，因此茶葉品質好。被問到明年會不會有得獎壓力？他笑說，「抱持平常心就好！」

在小葉種紅茶組得到特等獎的郭俊男，特別讓兒子郭秉航站中間受獎。他說，念大學的兒子放假時，就會回來幫忙茶園，這次比賽繳交的茶，是跟兒子一同製作，兒子主要負責的工序，為萎凋、揉捻和發酵，其餘由他處理。

得金萱組特等獎的林吉常，今日頒獎典禮上，帶著太太和女兒一起上台受獎，林吉常太太說，女兒從小在茶園長大，即使目前在大學念法律，仍對茶葉情有獨鍾，未來有機會的話，可進入茶產業，開創人生第二事業。

翁章梁說，頒獎過程中，可見許多獲獎茶農帶著第二代、第三代上台領獎，茶業為高經濟作物，近年愈來愈多年輕人獲獎，未來會與農會討論，增加以青農為主茶葉比賽，鼓勵更多年輕茶農投入茶產業。

(中時 )