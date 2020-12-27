侯友宜27日與新北市議員黃林玲玲議員等人，參加五股「心還原」綠美化完工典禮（戴上容攝）

侯友宜與五股區農會四健會學童培育苗木，美化鄰里環境。（戴上容攝）

五股垃圾山過去受限於二級洪水平原管制規定，20多年來開發受阻，在地沉積許多汙染、治安問題，新北市長侯友宜上任後開辦「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」解決沉痾問題，農業局27日舉行「心還原」綠美化完工典禮，侯友宜表示，翻轉垃圾山已有成效，未來會持續做下去。

侯友宜27日與新北市議員黃林玲玲議員等人，參加五股「心還原」綠美化完工典禮，現場頒發感謝狀給基地設計者淡水商工教師江奇真及學生江啟慧，表揚綠美化優選社區，還與五股區農會四健會學童培育苗木，美化鄰里環境。

侯友宜表示，五股區位居新北市中心點，整頓五股垃圾山是新北施政重軸，市府已針對垃圾山屬國有土地完成7處大面積綠軸帶盼有帶頭作用，呼籲此區私人土地跟進綠美化工程，希望在明年10月能夠全面完工。

侯友宜說，五股垃圾山經過一年整頓不斷地開發出更多綠地，歡迎景觀設計的同學們及業者一同參與「翻轉五股垃圾山」，讓髒亂環境，謝謝淡水商工設計團隊的用心設計「心環原」，未來大家會齊心齊力創造更多綠色環境。

農業局表示，「心環原」透過各種葉色灌木複層次植栽方式與排列，象徵「從心開始」和「希望五股」，新北市府陸續排除占用並辦理綠美化共有6處，另一處中興路以南要打造8米寬的中央軸帶道路連接到主要道路，加強消防及防災功能，將治安死角變為綠意盎然的綠地。

城鄉局表示，「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」目前於11月底公開展覽計畫30日，目前市府正整理民眾陳情資料，預計明年召開市都委會審議，確定五股各項地目後將送內政部，內政部通過後，即可開辦五股都市計畫。

(中時 )