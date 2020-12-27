菲律賓總統杜特蒂26日晚間揚言，如果美國不運送2千萬劑美製新冠疫苗，他就要下令終止美菲雙邊的《訪問部隊協議》（VFA）。VFA條款允許美軍在菲國舉行軍演，並提供安全人員技術協助。一旦廢止，美軍將無法繼續派駐菲國。

杜特蒂昨晚與該國新冠工作小組成員開會，他在會中以英文說，「要是他們沒辦法運來最少2千萬劑疫苗，他們最好滾蛋。沒有疫苗，就不准留下。」他此話一出，獲得在場官員支持。

《訪問部隊協議》自1998年生效，杜特蒂2月11日曾下令終止，但6月間為了區域政治和發展為由，決定暫緩廢除，並在11月再把暫緩期限展延半年。

菲國政府先前曾與輝瑞磋商採購1千萬劑疫苗，但似乎沒有成功。菲國駐美大使羅穆爾德本月稍早曾表示，如果美國藥廠莫德納和Moderna Therapeutics的提案獲菲國政府接受，他們已準備自明年第三季起提供菲國2千5百萬劑疫苗。

(中時 )