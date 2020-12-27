結束8年的旅外生涯，台灣左投王維中今年選擇返台投入中職選秀，以狀元身分展開中職生涯，但他透露，過去在國外打球時最渴望的就是有1個亞洲隊友，「不管是哪個國家都好，就是有我們2個可以相依為命的感覺。」

王維中2012年開啟旅外生涯，加入海盜隊，之後待過釀酒人，還轉往韓職加入NC恐龍，之後又回到美職，去年年底成為自由球員後決定返台，投入中職選秀。

近期中職各隊陸續公布洋將人選，其中也不乏王維中認識的球員，像他就曾與樂天桃猿洋投威克森（Aaron Wilkerson）當過隊友，「我們有一起待過3 A，大聯盟也有遇到，還算熟吧！」

不過在王維中旅美生涯中，他都是隻身一人在外打拚，也讓他感嘆，「從以前在國外時最想要的就是一個亞洲隊友，不管是來自哪個國家，我們兩個可以相依為命的感覺。」

「但都沒有機會遇到，因為我一進去釀酒人，青木（青木宣親）就換隊了，都沒有遇到一個亞洲隊友，唯一有碰過的就是有在亞洲打過球的葛雷諾。」王維中說，「我想最幸福的應該是印地安人，都台灣人，所以春訓的時候我都去找他們。」

(中時 )