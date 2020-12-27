全球車燈製造領導廠帝寶工業（6605）與鴻海科技集團（2317）旗下- 鴻華先進共同簽署合作意向書，雙方將攜手策略結盟。帝寶工業正式加入MIH聯盟，透過帝寶工業多年來在車燈產業累積的創新研發能量，結合MIH電動車開放平台，推動台灣電動車產業發展，協助台灣電動車產業縮短開發時程與投資成本。

自電動車開放平台「MIH聯盟」於10月16日對外公布之後，陸續收到許多產業夥伴響應，短短2個月餘就有超過200家企業主動接觸或簽署加入，充分顯示海內外各界對於MIH聯盟的信心與支持。MIH開放平台的硬體有四大特色，包括「模組化、彈性化、客製化」、「輕量化與一體成型」、「強大 EEA （Electronic & Electrical Architecture）架構」、以及「自駕車技術」。

本次帝寶工業加入MIH聯盟，將更深化開發平台的技術底蘊，尤其是帝寶工業多年來在車輛領域中，積累了許多車燈技術以及彈性生產的能量，未來鴻海科技集團在資通訊領域的尖端科技，將扮演創新的引信，讓兩個不同領域的技術思維碰撞出新的應用火花，打造出更智能化的車燈產品，進一步壯大MIH聯盟。

鴻海科技集團暨鴻華先進科技董事長劉揚偉表示，「帝寶工業是台灣車燈製造的領導廠商，本身擁有強大研發實力之外，在台灣的製造方式也早已模組化與彈性化，我相信帝寶工業的加入，將能強化MIH聯盟的整體能力。」

帝寶工業董事長謝秀氣表示，帝寶工業每年投入營收金額5％進行創新開發，因此擁有創新產品線及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。電動車是未來的趨勢，帝寶工業對於電動車的發展也已經有高度的投入。此次帝寶工業收到鴻華先進邀請加入MIH聯盟感到非常的榮幸，我們也將會秉持著開放與共享的精神，將帝寶工業對於車燈多年的研發成果，分享給MIH聯盟，為台灣的電動車產業盡一份心力。

劉揚偉表示，產業發展不是靠一家公司，而是靠一群業者、一個完整的產業生態鏈才能永續發展。鴻華先進結合了裕隆集團數十年的整車開發經驗，以及鴻海在資通訊產業的軟硬體整合專長，對外推動MIH電動車開放平台，期盼加速整體電動車發展。

MIH 平台的目標是讓想打造電動車的廠商，擁有更多元的供應鏈選擇。目前帝寶工業已經與鴻華先進合作，規劃多款電動車的車燈研發設計，預計在不久的將來打造出輕量化、模組化，以及更智能化的車燈產品。

(工商 )