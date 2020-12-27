新竹縣政府將於12月31日舉辦跨年晚會，防疫與交通管制成為活動重點，民眾除了須全程戴口罩、洗手外，也須填報跨年晚會實名登記表、隨身攜帶手機等，以免錯漏防疫相關消息。

台灣睽違253天、於12月22日出現本土病例確診，引發民眾對於大型活動的憂心，新竹縣政府配合中央流行病疫情指揮中心，若1天出現10例以上感染源不明本土病例、或單周出現3件以上社區群聚事件，即停止舉辦跨年晚會。

「浪漫竹縣．與你相見」跨年晚會邀請綜藝大姊大白冰冰與子弟兵台一線東諺、阿文，搭配陳漢典及吳怡霈主持，當晚還有超強卡司陣容如盧廣仲、OZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅與陳思瑋輪番演唱。

參與活動的民眾須全程配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，場內禁止設置美食攤位並禁止飲食，服務台及醫護站、摸彩攤位及交通接駁處，均配有額溫槍及酒精。參與者也須填報跨年晚會實名登記表，若為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常的民眾請勿參加活動，並須隨身帶手機，以利通知防疫相關訊息。

此外，縣府東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路(含)以內、北側光明五街(含)以內，交通管制時間為12月31日下午2點至2021年1月1日凌晨1時止。光明六路縣政二路至縣政九路則在31日下午2點起開始機動管制，4點20分封閉至隔天凌晨1點止。

縣政六路的光明六路至光明九路路段， 12月31日10點起封閉管制至隔天上午6時止。縣政五街的光明六路至光明九路段，與縣政七街的光明六路至光明九路段，12月31日下午2點起機動管制隔天凌晨1點止。

主辦單位也安排免費接駁車，從12月31日下午5點至隔天凌晨零點45分，由高鐵站、喜來登站、體育場站、縣政府站，民眾搭乘務必戴口罩。

(中時 )