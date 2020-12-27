後龍鎮第2納骨塔27日上午由鎮長朱秋隆（前）主持動工典禮。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮第2納骨塔27日上午由鎮長朱秋隆（前）主持動工典禮。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮新建第2納骨塔將在舊的聚福堂右前側空地興建。（謝明俊攝）

後龍鎮公所自籌1億3千多萬元，在後龍鎮立公墓興建第2座新式納骨塔，預計將興建地上4層建築，可容納3萬個塔位，足供鎮民35年需求，27日上午，鎮長朱秋隆主持動工典禮，希望在1年半後完工啟用，並搭配重新規畫的大廳拜飯區等，讓後龍鎮民享有價廉物美的殯葬專區。

後龍鎮逐漸邁入高齡化，殯葬設施需求日增，為滿足未來全鎮及周邊地區民眾落葉歸根的需求，後龍鎮公所計畫在鎮立第12公墓現有公墓區域內，規劃設置一座現代化納骨設施及相關服務設施。

苗栗縣後龍鎮第一座納骨塔聚福堂，是在1978年由當時台灣省政府補助經費興建完成，但因納骨塔被檢舉未符合法規，因而於2011年遭苗栗縣政府命令停止販售塔位。

後龍鎮公所為解決鎮內公立納骨塔位嚴重不足，並應鄉親需求，鎮長朱秋隆及公所團隊積極規畫向縣府提出申請設置興建殯葬設施，更於今年3月取得苗栗縣政府核准，並向後龍鎮農會申貸工程款項1億3千多萬元後展開興建作業。

新建納骨設施選址在舊塔聚福堂右前側空地，將興建一棟地上四層的RC結構納骨塔，並規畫骨灰存放區計30,123個櫃位，周邊並重新規畫祭拜大廳、祭拜區、服務中心、家屬休息室以及管理室、公共廁所等設施，提供後龍鎮未來35年的需求。

(中時 )