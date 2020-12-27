加皮蛋炒才香！大廚教古早味「皮蛋地瓜葉」

皮蛋做涼拌或是熱食都十分適合，餐桌上的皮蛋豆腐、皮蛋瘦肉粥，都是常見的美食名單，但皮蛋炒地瓜葉你吃過嗎？YouTuber簡單哥以把所有複雜的料理簡單化，做為頻道宗旨，分享適合中年長者的蔬菜料理，口感特別又富含營養價值，十分適合作為一道家常菜。

簡單哥分享簡單作法，加入蒜頭先將地瓜葉梗炒至半軟後，加入剩下的地瓜葉菜拌炒，加入適量的水，避免菜葉過乾，炒出香氣即可加入切成塊狀的皮蛋，煨煮數時，待菜葉吸收皮蛋的精華，即可上桌。一道簡單又美味的皮蛋地瓜葉就完成了。

試吃過後的簡單哥表示，這道菜適合喜愛皮蛋或是不討厭吃皮蛋的族群，地瓜葉融合皮蛋的香氣過後，味道十分的棒，軟嫩的地瓜菜配上皮蛋非常對味，也成為簡單哥心中的前幾名蔬菜名單。

特色食譜也引發網友討論，紛紛表示，「這兩個加在一起我長這麼大第一次看到!!! 還是想像不到放在一起炒是什麼味道XD」、「我也常煮這道，很好吃」、「我也會這樣煮～ 而且我還會加上蔥花再炒一下 更好吃喔」、「我也會這樣煮，加辣椒一起炒，家人都喜歡，很讚！」

(中時新聞網)