經典台式滷排骨！先炸再滷吸滿滷汁超下飯！

好想吃滷排飯卻又擔心常食用外食造成的身體負擔嗎?不妨自己動手做，吃得健康又滿足，YouTuber「柚子媽媽來上菜」簡單動手做滷排，食材簡單好準備，不私藏教導台式蘿蔔泡菜，酸甜的蘿蔔泡菜配上滷排飯，爽口又解膩。

蘿蔔泡菜做法簡易，柚子媽媽表示將白蘿蔔削皮兩次過後切成粗絲，可以保有口感上的脆度，加入鹽巴抓拌至軟化，靜待出水後。加入糖醋汁即可冷藏。糖醋汁可依照個人喜好調整白醋與糖的比例。

柚子媽媽表示將肉排旁白色的筋剪斷，可預防在油炸時收縮，將兩面拍鬆增加肉質柔軟度，加入蒜泥、醬油、米酒、糖及些許的五香粉與白胡椒粉等調味讓肉排吸收完全，醃製完全後將兩面沾上地瓜粉油炸，再放入調配好的滷汁五分鐘就完成了。

健康又美味的滷排飯廣受大人小孩喜愛，網友紛紛表示，「太誘人了，第一次開始追蹤柚子媽就是炸豬排,跟便當名店一樣好吃」、「平民美食，簡單易懂，色香味俱全，光是這樣的畫面就可以扒三盤，個人會加辣在滷汁，100分！」、「看起來超好吃！！！」、「肉排和涼拌菜看起來都好美味呀!!一定要學起來!!謝謝分享!」

(中時新聞網)