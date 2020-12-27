大陸女星董璇去年結束與高雲翔的8年婚姻，恢復單身的董璇和女兒小酒窩展開新生活，而有好身材的董璇也不吝嗇展現好身材，她日前就豪穿胸口開深V、腿開高衩黑長裙禮服，董璇性感上下齊露，舉手投足狂噴女人味。

41歲董璇平時穿搭保守，不過她其實擁有前凸後翹的身材曲線，展現起性感就女人味爆表，董璇日前身穿低胸薄紗黑長裙禮服，大方秀傲人上圍和事業線，董璇白嫩肌膚超養眼，而往下一看，裙襬還有開高衩設計，董璇一雙長腿全都露。

董璇上下齊露，舉手投足讓她狂噴女人味。（圖／取材自董璇微博）

董璇性感上下齊露，舉手投足讓她狂噴女人味，當時董璇也應景寫下：「心裡有很多話想說...但就說一句聖誕快樂吧」，董璇辣照被工作室大讚：「心裡有很多話想說，但就說一句你好靓哦」，而網友也直呼：「璇姐顏值在線殺人了，美哭了」、「姐姐也太漂亮了吧」、「美爆了啊」。

其實董璇不只身材引發討論，她日前才因在電視劇《有翡》的武打動作卻被酸太假，對此，董璇也親上火線曬開腿照，並寫下：「九娘（董璇劇中角色）的腿就是腿，穿了棉褲像假腿」，原來假腿風波都是棉褲惹的禍，也讓外界見識到董璇不只超凍齡，還有俐落好身手與高EQ。

(中時新聞網)