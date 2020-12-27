香港第四波新冠疫情大反彈，位於觀塘的聯合醫院出現新型冠狀病毒疫情下最大規模的院內超級傳播，累計已有12名病人和7名員工確診。

明報報導，聯合醫院2D紓緩治療病房現超級傳播事件，累計12名20至92歲的病人和7名員工感染病毒。

報導指出，一名入院前已病發的84歲女病人病毒量十分高，港大專家袁國勇稱她是超級傳播者，認為這次是首度有多名醫院職員在工作時受感染。

他又分析這次聯合醫院四大爆發成因，首先，該84歲女病人入院篩查呈陰性，即使有輕微肺炎卻沒獲反覆測試；醫院又因病床爆滿要該病人調床，引發更多人受感染；且有護士無護目鏡下替該病人洗口及餵餐。此外，染疫職員會到不同病房的抽血，又有染疫者另轉至骨科病房。

袁國勇不排除有更多醫護和病人確診。他提出4項建議，包括增加病房空氣清新機；提醒醫護需要戴護目鏡；盡量不應調病人至不同病格；若病人有肺部病變，X光檢查或臨床病徵上一直無改善甚至轉差，必須做第二次病毒檢測。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，將發出強制檢測令，要求無論是工作人員、探訪人士或病人曾在本月15至27日到過或逗留懷安科2D病房或深切治療部，都要接受強制檢測。

(旺報 )