儘管人權組織呼籲不要再進行遷移，但是孟加拉在最近，仍然將把第2批羅興亞難民，從緬甸邊境轉移，到孟加拉灣南邊的藤加查爾島(Bhasan Char)，原因是人數太多 。

路透社報導，兩名了解此事的官員說，孟加拉在12月初，先將1600多人遷離難民營後，即將有1000名羅興亞難民再遷到藤加查爾島。

羅興亞人是住緬甸的穆斯林少數民族，他們因為信仰的差異屢屢遭緬甸政府迫害，於是選擇逃往同為主要信仰伊斯蘭的西邊鄰國孟加拉。

一名官員說：「難民們先會轉移到吉大港等船，然後轉移到藤加查爾島安頓。」

遷移難民其實無可厚非，但是比較大的問題在於藤加查爾島是否安全。聯合國表示，藤加查爾島是沙洲島，易被漲潮與洪水所影響，安全堪憂。」

孟加拉官員說，此舉有必要，能夠緩解羅興亞難民營的長期擁擠狀況，當地已超過100萬人，而且遷移是自願的。

孟加拉負責難民事務的副官員-穆罕默德·沙姆蘇德·杜扎（Mohammed Shamsud Douza）解釋說，「遷移是自願的，他們不會違背他們的意願而被強迫遣送。」

但是難民和人道主義工作者說，據他們所知，有一些羅興亞人是被強迫同意前往。

孟加拉外交部長阿卜杜勒·莫曼（Abdul Momen）表示，聯合國首先應該先評估緬甸的責任，若開邦的環境要是好輚，難民自可遣返回緬甸家鄉。

但難民多數表示，他們很擔心緬甸政府的暴力行動，其實不願遣返回緬甸。

(中時新聞網)