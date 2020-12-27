外媒擔憂大陸發展影響天氣技術會讓印度在邊境對峙上落入劣勢

大陸國務院日前發布《關於推進人工影響天氣工作高質量發展的意見》，引發西方媒體爆發科幻與超級英雄電影情節焦慮，紛紛以中國即將發展控制天氣能力對西方國家發動氣象戰為題發表評論。雖然文件中所提到都是與農業相關的造雨及防止天氣災害，但美媒分析稱，中國大陸部署部署大規模的地球工程計劃，一旦具備把天氣控制「武器化」的能力，對西方國家將是重大威脅。

這份由大陸國務院發出的文件指出，要在4個方面做好工作，分別是：水土保持與保障糧食，天氣影響工作指揮平台與設備，強化科技創新和人才，健全安全監管體系。

河北滄州市氣象台工作人員（左一）向滄州市實驗小學的學生們介紹人工增雨發射設備。（圖／新華社）

美國有線電視新聞網《CNN》也報導說，此一計劃受到基礎研究和技術的突破，在防範安全隱患方面獲得改進，預計到2025年大陸將擁有「發達的天氣影響系統」。其中人工降雨或降雪覆蓋的總面積將達到550萬平方公里，而冰雹抑制技術將覆蓋超過58萬平方公里。聲明說，該計劃將有助於救災、農業生產，對森林和草原火災的應急響應，以及應對異常高溫或乾旱的情況。

不過這些指導意見看在一些美媒眼中，卻與蝙蝠俠、水行俠與復仇者聯盟電影無異。CNN的報導話鋒一轉指出，長期以來大陸一直在尋求控制天氣以保護耕地並確保關鍵活動的晴朗天空。而增雨增雪的技術可以用於正處於軍事對峙的中印邊界地帶，讓解放軍在未來軍事衝突中處於優勢地位。

報導引述專家推測，成功影響天氣可能會導致大陸採用更具野心的地球工程項目，例如用反射性粒子播種到大氣中，理論上可以幫助降低溫度，但也可能產生無法預料的重大後果。雖然「儘管中國尚未顯示出在地面上部署地球工程項目的跡象」，但天氣影響以包括水壩在內的其他大型工程項目，「都表明中國願意部署大規模的地球工程計劃，以應對氣候變化的影響並實現其巴黎目標。」

美媒《彭博》也發出專文評論指稱，大陸天氣影響計畫可能使鄰近缺水國家的境況加劇，更糟糕的是，大陸可能會把控制天氣的技術「武器化」使用在軍事上。不過此文只提到農業用的增雨與防雹措施，沒有說明目前大陸擁有何種可以將天氣影響「武器化」的技術，顯然是把這部份情節留給愛看科幻電影的觀眾去發揮想像力。

(中時新聞網)