戴資穎亮麗代言。（娘家熬雞精提供）

世界球后戴資穎在新冠肺炎疫情期間，除了維持訓練菜單保持手感，也嘗試一些過去沒有機會嘗試的事情，繼速食廣告後，現在又多了雞精廣告代言，小戴笑說：「沒拍過的都想嘗試，有拍過的也歡迎繼續找我。」

戴資穎今天出席「娘家熬雞精」上市記者會，穿上白色套裝，內搭一件黑色平口背心，也在造型師巧手搭配下戴上閃亮亮大耳環和多串項鍊混搭，和平時球場的運動風格很不一樣，小戴笑說：「今天這樣的穿搭風格挺完美的，小露蠻腰又能遮住我因為運動比較強壯的腿，是很不一樣的嘗試，我也挺喜歡的。」

小戴補充，平時在家和奶奶一起看電視，就對這個品牌的雞精印象深刻，很榮幸可以拍廣告，「這樣阿嬤看電視時，除了一般新聞，也可以多看到我出現。」

戴資穎透露，其實今年3月全英公開賽之後，因為新冠肺炎疫情暫時無法參賽，除了周一到周五訓練，周末也接了一些其他領域工作，也因為這些活動去了從未去過的地方，「例如高雄六龜、旗山老街，雖然我是高雄人，但很多地方真的沒去過，也體驗坐車一、兩個小時才能到這些地點，生活在台灣真的很幸運，還能這樣體驗生活。」

結束2020年，戴資穎2021年1月將從三站泰國賽事重新奮鬥，她說：「泰國站賽事可以作為選手們迎接新賽季的試金石，看看暫停比賽這段期間的狀況，我也會盡力打出最完美的比賽。」

「因為新冠肺炎疫情，比賽狀況和以往不同，大家也要面臨到不同國家比賽就要先隔離14天的狀態，算一算我2021年上半年出國、回國可能至少要隔離三次，這些變化都是選手們的挑戰，但不變的是我依然想爭取最好的成績。」戴資穎這麼說。

因為高雄沒班機直飛泰國，戴資穎預計1月2日北上待一晚，1月3日上午搭機出發。

(中時 )