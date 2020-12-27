自製超香青醬磚！半夜餓了解凍就能出好菜

市售咖哩塊、奶油白醬塊，但你看過青醬塊嗎？自己動手DIY，在家吃青醬料理不求人！YouTuber Chris於頻道「

克里斯餐桌」分享台灣人接受度高的九層塔青醬，自己動手做出食材的原汁原味，做成青醬磚更方便保存。份量也可以依照適合自己的份量做調整。

Chris分享常見的九層塔青醬，可沾可拌可炒非常方便，食材準備蒜頭、無調味堅果、橄欖油及九層塔葉，他也表示若是想增加不同口感上的風味，可以多準備鯷魚、起司粉，也會是很好的搭配。將食材都處理好後，個別打碎加入碗中攪拌做調味，Chris提醒不要使用打蛋器以免拌入過多空氣，造成加速氧化。

完成後放入冷凍庫定型，切成塊狀以利後續保存、使用，Chris分享製作青醬義大利麵，準備自身偏好的材料，再加上自製青醬磚，並提醒青醬遇高溫容易變黑，在料理程序上也要十分注意。

許多喜愛青醬的網友也紛紛表示，

「原來青醬可以冷凍切成青醬磚。學到了，感謝！」、「謝謝您的青醬分享教程 加油！！」、「我也好愛青醬、也愛九層塔～要來找時間做看看了」、「儲存方法實用,很適合喜歡在家煮飯的小家庭。」

(中時新聞網)