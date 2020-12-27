40門豬肝陷阱抓鱉！隔天收網全抓去料理

你抓過鱉嗎？YouTuber「務農夫婦」於頻道分享抓鱉過程，只需簡單的魚鉤、不易咬斷的尼龍繩及豬肝，放置河邊等細砂石的淺灘位置，靜待數時等待收成。鱉也可做為料理主食，務農夫婦製作藥膳甲魚廣受好評。

鱉又稱做甲魚，多棲息於河流、池沼、稻田等淡水生活圈，為水生雜食動物，喜歡動物性的餌料，如動物內臟等。鱉富含豐富的膠質，稱為美顏聖品。收穫還算不錯的他們示範一道以中藥材燉煮的料理。將汆燙過後的甲魚倒入些許米酒拌炒去腥，以紅棗、枸杞及當歸等中藥材一同燉煮30分鐘，一道充滿膠原蛋白的養顏聖品即可上桌。

打開鍋蓋，香氣隨著熱氣緩緩撲鼻，讓務農夫婦大喊「好香喔」，隨即品嘗也表示湯清甜又新鮮，肉質Q彈充滿膠原蛋白，並直呼比雞肉好吃。影片引發熱議，網友紛紛表示，「鱉是女人美容院男人加油站！」、「皮膚ㄉㄨㄞ起來～」「抓魚、抓蝦，沒看過抓鱉的，真的是長見識了！」、「好喜歡這種生活喔」、「讚喔，果然還是天然的最好」。

(中時新聞網)