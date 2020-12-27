大陸銀保監會近日發佈《商業銀行理財子公司理財產品銷售管理暫行辦法(徵求意見稿)》，規定未經金融監管部門許可，任何非金融機構和個人不得直接或變相代理銷售理財產品，更明確指出，現階段代理銷售僅限銀行理財子公司與銀行，換句話說，包含支付寶為代表的第三方廠商互聯網平台，將被排除在外。

但大陸銀保監會也仍留下一道開放伏筆，相關部門負責人同時表示，下一步會根據銀行理財產品的轉型發展情況，適時將理財產品銷售機構擴展至其他金融機構和專業機構。

據《21世紀經濟報導》引述大陸銀保監會指出，此次《辦法》共8章69條，分別從理財產品銷售機構、理財產品銷售管理、投資者合法權益保護、監督管理與法律責任等進行規範，主要作為《商業銀行理財子公司管理辦法》的配套監管制度。

截至目前，大陸共有包括6家大行、6家股份行、6家城商行、1家農商行以及1家合資，共計20家理財子公司開業。

(旺報 )