台中捷運綠線因斷軸事件造成通車日期延後，引起各界對北捷局採購聯結器品質產生疑慮？北捷局27日澄清說，列車採購程序皆依據政府採購法及相關規定辦理，各線機電系統招標係採功能取向為契約訂定規範原則，經公正客觀評選絕無獨厚任何廠商。

北市捷運局說，台北捷運各路線機電系統的招標契約規範，主要係採功能取向為訂定標準，並以公開招標方式辦理，類似現今買服務概念；台中捷運機電系統採購招標方式一樣，凡符合資格的投標廠商所提的電聯車列車載客數及系統運能符合招標文件之運量要求規定，經資格標、規格標評選即可進入價格標決標。

北捷局表示，因不同廠商設計的車廂規格，空間大小、可容納的人數不同，所提出的列車數自不同。台中捷運系統招標結果的列車數為例，台中捷運有18列車每列車有2節車廂(每節長22.17公尺、寬2.98公尺)載運536人，經查當時雖有其他廠商提出20列車，但列車長、寛均較小每列車僅能載470人，較目前每列車少66人。因車廂較小要滿足運量需求自然需要較多列車，這無所謂對錯只要滿足招標規定的系統運量需求條件即可符合規範。

針對半永久式聯結器軸心斷裂與電聯車剎車鎖死之關聯性。北捷局指出，11月21日台中捷運綠線第17列車「半永久式聯接器牽引裝置軸心」斷裂時，系統偵測列車異常，立即啟動故障自趨安全功能之緊急煞車保護裝置，後經隨車人員回報並經行控中心人員確認，隨後立即進行三軌斷電；人員下軌確認係半永久式聯結器斷裂，遂以手動解除煞車鎖定，才得以推動車輛，移至尾軌安全處進行進一步處理。

北捷局說，台中捷運電聯車係採氣壓煞車系統，非屬油壓煞車，並無「洩光煞車油」或「電氣迴路故障」問題，亦非因煞車鎖死造成半永久式聯結器軸心斷裂。

有關半永久式聯結器為何會斷裂？北捷局說，已在12月21日於台北市政府召開記者會，並於翌日赴台中市議會說明。故障主要原因是在列車行進時，車廂間聯結器的牽引裝置內部因非預期的摩擦力使得聯結器無法依原設計的自由度上下擺動，在應力集中處產生金屬疲勞，造成軸心斷裂。

北捷局強調，現已邀集專家學者成立故障調查報告審查委員會協助審查廠商所提調查報告及改善方案，借重第三方專業，面對問題、解決問題，以昭社會大眾公信，絕對以營運安全為唯一目標。

(中時 )