最高行政法院院長藍獻林年滿70歲退職，總統蔡英文總統特任表姊夫吳明鴻接任，引發外界質疑。資深媒體人趙少康直言，這是蔡總統最不智的地方，並質疑這樣是否就讓行政和司法合一了？他更痛批此舉是冒天下之大不韙，丟司法的臉，並忍不住直言，他對最高行政法院沒有信心！

《中天新聞》報導，趙少康被問到如何看待最高行政法院人事案時表示，這是蔡英文最不智的地方，「你怎麼可以用你的表姐夫去當最高行政法院院長呢？」，並指出，很多時候當事人對政府的措施或是行政處分不服氣，就要去打行政訴訟，行政訴訟本來就很不容易贏，「你去看那個紀錄，百分之十都沒有」， 行政法院就是要彌補老百姓有冤屈、不平，或是遇到政府施政不公時，有一個救濟的管道。

對於蔡總統表姐夫接接任最高行政法院院長，趙少康質疑，「那你不是行政跟司法合一了嗎？那這樣誰還相信行政法院的判決？都認為是你的表姐夫，體察行政部門的意見」。

趙少康指出，現在常常高等行政法院很多案子當事人贏了，但到最高就被駁回，最高當然就被懷疑，有一部分法官體察上意，想要將來去當大法官，或想要往上爬，所以經常站在行政部門那邊，「現在院長都是蔡英文的表姐夫，那還打什麼行政訴訟？根本就不用打了」

趙少康直言，再怎麼瓜田李下，這個嫌疑還是要避，「居然這樣大喇喇地的毫不避嫌，簡直是丟司法的臉」，以前民進黨說法院是國民黨開的，現在大家都可以說法院是民進黨開的，這不就是最好的例子？「這我覺得簡直就是冒天下之大不韙，不可以這樣做的，連這樣子都敢做，還有事什麼不敢做？」

最後，趙少康砲轟，「我完全對最高行政法院一點信心都沒有，怎麼會有信心呢？誰會有信心呢？」

20201227中天新聞 萊豬闖關、表姊夫高升 趙少康：對司法沒信心！

(中時新聞網)