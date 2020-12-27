電影《頭等艙的情人》27日舉辦殺青記者會，在片中飾演大反派的「一代大俠」孟飛首度與兒子孟翔同台較勁，記者會上更互爆對方料，孟飛說聽劇組傳言兒子有意追求女主角黎晏孜，既然老爸都說出來了，孟翔乾脆當場對黎晏孜告白，孟飛也再度拱他們「趕快在一起」。

由於孟飛與孟翔父子首度一同演戲，主持人許聖梅就問孟翔跟爸爸一起演戲會不會有壓力，其實孟翔在大陸已拍過4部偶像劇，對自己的演技很有信心。反而是孟飛在兒子面前「使壞」有一些「卡卡的」，他說看著兒子在自己面前飆戲，其實百感交集，因為他從没在兒子面前「這麼壞」。還好2人都是戲精了，角色上身就没有父子情了。

至於歌聲方面，孟翔爆料，爸爸走唱江湖就只有靠〈神鵰俠侶〉跟〈上海灘〉而已。孟翔自認很會唱情歌，絕對贏過父親，一直屈居下風的孟飛，再也忍不住乾脆「放大絕」爆兒子的料，透露說兒子明明就有正在追求的對象，被爸爸爆料的孟翔當場面紅耳赤，頻否認喊「不要亂講」，此時孟翔麻吉的演員味噌拿出一大束花，原來孟翔為了向女主角黎晏孜告白，早準備好一束花藏在後台，提前露了餡。孟翔當著大家的面，獻花給心目中的女神黎晏孜並唱起周杰倫的〈告白氣球〉，讓女主角羞紅了臉。

黎晏孜被問到會不會接受孟翔時，回說孟翔在片中飾演她的哥哥，一直守護在她身邊，讓她很有安全感，不過2人的互動比較像哥兒們，而且因為她自己本身擁有靈異體質，怕會嚇壞孟翔，而這樣的靈異體質還曾經幫助她抓到前男友劈腿。

透露之前有一任男友某天突然不接她電話，也交代不清行蹤，那天晚上她就在夢中看見男友開車到前女友家中約會。

後來質問男友，對方一開始還打死不承認，直到黎晏孜說出男友與前女友約會的細節，男友嚇得六神無主，最後不得不承認自己劈腿。雖然黎晏孜後來還是跟男友分手了，但男友對於她的「神力」一直都「很驚嚇」。而孟翔則說他不擔心黎晏孜知道他心裡的秘密，孟翔說他自認自己是一百分的情人，希望女神有一天能夠敞開心房跟他約會。

(中時 )