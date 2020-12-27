蘇明淵26日在桃園舉辦演唱會。（紅豆娛樂提供）

蘇明淵26日在桃園舉辦演唱會。（紅豆娛樂提供）

蘇明淵26日在桃園舉辦演唱會。（紅豆娛樂提供）

第31屆金曲獎台語男歌手蘇明淵，26日在桃園展演中心展演廳舉辦「善良的歹人—良心不脫桃」演唱會，舞台硬體設計及演出內容比照台北小巨蛋等級的規格，不僅演唱會結舉辦慶功宴，還邀請另一位金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，讓蘇明淵直呼：「我這回可算是完整體驗了售票演唱會整個流程！」當晚吸引近千名桃園民眾免費入場欣賞，幸運聆聽2位歌王的精采表演。

兩位金曲歌王這回因節目流程安排，沒能在舞台上同台飆歌，蘇明淵十分感激蕭煌奇跨刀力挺，蕭煌奇除了帶來〈感謝你愛我〉及〈心裡有針〉，也向全場觀眾溫情喊話：「之後蘇明淵前進台北小巨蛋開唱時，大家一定要記得買票繼續支持哦！」之前成功在小巨蛋舉辦個唱的蕭煌奇，開玩笑撒嬌表示自己也想到桃園來開演唱會。

蘇明淵的母親、太太、2個女兒及妹妹一家三口也都全程參與，小女兒柔柔更登台與父親合唱美國歌手傑森·瑪耶茲（Jason Marz）的經典歌〈I‘m Yours〉。與小女兒柔柔合唱段落的視覺呈現上，蘇明淵透露：「從跟女兒小時候合唱的畫面再跳接回到現場，讓我能再跟長成大學生的女兒合唱同一首歌是我的想法，也是我的心願，很感謝導演幫忙用創意實現！」

(中時 )