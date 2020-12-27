竹南君毅中學27日舉辦機械人戰隊成果發表會，展出多項人工智慧設計產品。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學27日舉辦機械人戰隊成果發表會，展出多項人工智慧設計產品。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗私立君毅中學從2011年起先後投入逾千萬經費，領先全國設立「苗栗縣機器人教學中心」，培育機器人專長人才無數，近年不斷締造全國第1成績，2020年更榮獲全國技藝競賽多項金牌，並榮獲第46屆國際技能競賽國手，將代表苗栗及國家參加世界技能競賽為國爭光。

27日上午，校方於歲末舉辦成果發表會，展出國中部、資訊科機器人特色班學生作品，邀請150多位家長、民眾到校參觀，共同參與見證學生亮麗成果，會場並邀請國立雲林科技大學電機系夏郭賢教授，以AI人工智慧與未來機器人產業發展為題演講，並安排榮膺機器人國手的學生張皓鈞分享機器人入門與研究方法。

專家評估，未來10年內機器人勢必走進人類生活中，總產值上看3200億美元，君毅中學校方預見未來產業趨勢，10年前即積極推動機器人教學，在歷任家長會長及機器人家長後援會協助下，陸續募得數10萬元經費，聘請專家學者技術指導、全力推動機器人教育。

該校國中部機器人特色班今年第一次參加苗栗縣「109學年度技教育創意實作競賽」即榮獲佳績，包辦資訊科技應用組第3名、生活科技組第3名、創意設計競賽組第3名、第5名佳績。27日的成果展特別展出三角錐防撞警示系統、販賣機、視訊蟑螂、智慧家庭、居家火警警報系統、智慧停車場、拆彈專家、魔法猜數字、線控發射器、貪食蛇、soildworks、scratch..等程式設計作品，並由學生親自解說與操作。

君毅中學機器人推廣中心主任林汶忠表示，校方透過系統性的機器人教育課程，鼓勵學生從研發到製作實地動手做，另導入校外專業講師提升專業度，並藉由參加各種賽事啟發學生興趣，引導更多有天分的孩子投入機器人研發，目前校內組成約100人的戰隊，堪稱竹苗地區最大規模。

君毅中學機器人教學團隊，希望透過機器人研究，鼓勵學生對未來科技探索，過程中培育學生程式設計、機構設計、3D繪圖能力，激發學生創意與問題解決能力。另與鄰近國中等16所國中和小學，聯盟合作培育機器人人才。

(中時 )