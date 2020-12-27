一生一次的婚禮，有些人為了留下深刻回憶，不僅婚禮夠氣派，也非常有特色，雲林西螺的街頭，出現每輛至少都千萬起跳的勞斯萊斯、還有賓利車隊，仔細一看原來是迎娶新娘，如此奢華排場，不禁讓當地人好奇，究竟是哪家人娶媳婦了。

這場婚禮除了價值上億的車隊吸引注意，喜宴雖然是傳統的流水席，不過現場卻布置的有如跨年晚會，有意象拍照區、老屋光雕、燈光秀、並擺滿鮮花，婚宴會場還有一棟巴洛克式老建築，既復古又新潮，更是充滿浪漫氛圍。

這場盛大婚宴，原來是西螺福興宮常務董事楊文祥的兒子結婚，楊文祥事業包括貨運、蔬菜預冷廠、農產公司，在雲林是有名望族。原本這場婚禮要在飯店舉行，但楊文祥兒子想讓奶奶開心，選擇在家門口舉辦，才有這場吸睛的盛大婚宴。

根據了解，整場婚宴工作人員將近百人，宴席一桌大約2萬多元，親朋好友參加不收禮金；至於現場布置由朋友們幫忙，加上禮車、表演樂團、送賓客的小禮物，雲林望族婚禮晚宴花費至少500萬元。

(中時新聞網)