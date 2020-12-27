丰丹嚴選本舖陳蓓梅。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

阿聰師-吳佩娜。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「2020台中女麗購」以「她經濟」為主軸，即日起至明年2月6日在台中任一店家消費滿500元，即有機會抽中最大獎黃金50兩。其中，台中有600多家糕餅店，是全台糕餅百年老店最多的城市，堪稱「糕餅故鄉」，許多知名店家不乏「女麗」操刀，運用獨特細膩性撐起自家品牌，甚至將品牌推向國際，成為台中在地糕餅產業的堅強後盾。

經發局指出，擁有112年歷史的「陳允寶泉」，現在第四代經營者是陳宇鴻、翁羿琦夫妻，繼承祖傳手藝並將技術創新提升，以頂級奶油純手工製作天然皮薄低糖「太陽餅」，榮獲台中「金口碑獎」，今年中秋節還深獲國外消費者賞識，接到大量訂單行銷國際。

其中，妻子翁羿琦任品牌執行長，將心理學、美國賀伯特管理技術等導入店內經營，關心員工身心狀態營造和樂氛圍，也因管理革新讓每位員工各司其職形成良性循環，如今第五代也從日本學成歸國後，不單是在101大樓、圓山飯店等地方都看得到「陳允寶泉」金字招牌，歐美與香港等國家也能嚐得到台灣味。

由陳蓓梅、陳蓓琴姊妹倆人在2013年12月創立的「丰丹嚴選本舖」，由姐姐陳蓓梅擔任總經理一職負責營運行銷，妹妹陳蓓琴則扮演食品魔法師，將傳統糕餅創新，研發出各種不同口感與風味的糕餅，並講求食材不添加香料、色素、防腐劑，創業短短7年，已是許多科技大廠年節送禮的口袋名單。

丰丹嚴選本舖不僅主打天然食材的糕餅，在產品包裝設計上維持高度的美感，獲得多個創意獎項，2016年榮獲經濟部商業司SIIR創新服務研究計劃補助、2019年通過台中市政府推薦櫃檯買賣中心創櫃成功，榮登創櫃版廠商等等，也幾乎年年獲得「台灣百大伴手禮」、「台中巿十大伴手禮首獎」等獎項，迅速在糕餅業界竄紅，在國內外深受消費者喜愛，外銷到港澳、中國、美國等地。

「最重要的是厚德載物，做吃的絕不能偷斤減兩。」陳蓓梅說，創業初期恰逢國人開始注重食安健康，對她們來說是個契機，堅持使用好食材，反而逆勢成長，「丰丹嚴選本舖」用料堅持，近年也在澳門等地展店，目標要讓世界看到充滿台灣特色的伴手禮。

邁入一甲子的大甲台灣芋頭酥之父「阿聰師」捏餅捏了半世紀，堅持選用在地農特產品，用他的雙手揉進每一塊餅裡，現在經營慢慢傳承給第二代，以女兒為舞台主軸，相較過去糕餅業以男性師傅講求技術，現代化經營更多了幾分細膩女性思維。

「每個人心中，都有自己的家鄉味！」吳佩娜帶著這樣的心情繼承理念，採用優質農產品協助在地農業，除打出自家品牌名號，還打入中國市場甚至成為台灣日代表處選為國慶贈送給外國貴賓的伴手禮，在大環境不景氣的景況下，開發獨有通路更導向國際化。

吳佩娜表示，把產品進口到國外的程序繁雜，得在有限的時間內抵達還維持品質，同時也讓產品展現不同特色，例如前進日本的小芋仔改變外包裝，內裝也以日文和圖片詳載製作過程，許多貴賓都驚艷不已；她認為糕餅除了鐵漢的技術，也需要女子的柔情，期望用女性角度去深入潛在市場，並將每個機會都視為芋頭產業推向國際的契機。

經發局長張峯源強調，台中糕餅享譽盛名，每個店家、品牌都各具特色，在傳統的「記憶」和「技藝」之中融合「女麗」精神，不變的是口味傳承與創新，更有邁向國際的決心，相信糕餅女麗們會讓台中糕餅在國外有一席之地。「2020台中女麗購」活動，除以「她經濟」刺激消費，到明年2月6日為止，期間都會推出職人系列活動「不只美麗，還有女麗」，歡迎大家一起認識台中女麗之美。

(中時 )