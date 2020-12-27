台北市民生國中與嘉義市民生國中同樣創校52周年，今27日兩校管樂團首度以音樂會友，一同演出。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台北市民生國中與嘉義市民生國中同樣創校52周年，今27日兩校管樂團首度以音樂會友，一同演出。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠還特別前往為學生鼓勵，肯定兩校相互切磋「非常有意義」。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台北市民生國中與嘉義市民生國中同樣創校52周年，今27日兩校管樂團首度以音樂會友，一同演出，透過管樂建立起校際情誼，50分鐘的聯合演出被視為歷史性的一刻，雙方演出後相約明年嘉義市國際管樂節再見，讓同名友誼長長久久。

台市民生國中管樂團今出現在嘉市民生國中，台北、嘉義同名學校一起演出，也是兩校創校以來，管樂和鳴的創舉，為管樂節增添教育意義，嘉義市長黃敏惠還特別前往為學生鼓勵，肯定兩校相互切磋「非常有意義」。

嘉市民生國中校長陳明君表示，北、嘉兩所同名學校皆為1968年設校，創校52年首度聯合演出是歷史性的一刻，今兩校管樂、打擊樂共有179位師生參與，其中北市民生國中由家長會長陳沛縈帶隊、老師黃秀婉擔任指揮。

陳明君說，北市民生國中管樂團已成立12年，規模龐大，各項音樂比賽成績斐然，嘉市民生國中管樂團雖剛成軍不到一學期，以銅管演奏知名卡通主題曲與聖誕組曲引起共鳴，又有打擊團指導老師蔡玲莉助陣、家長會長張棕凱與家長會、志工團莊美鈴團長與志工團到場加油，氣勢十足。

陳明君說，學區內具管樂專長國小畢業生之前因民生國中無管樂團而越區就讀他校，今年民生國中獲市府教育處補助50萬元成立管樂團，並聘請巫佳郎團隊擔任指導，讓熱愛管樂的孩子也可以就近讀民生。

今兩校進行50分鐘音樂交流，音樂會安可曲，以兩校管樂團大合奏搖滾老歌｢Fun, Fun, Fun｣為活動再掀高潮，會後更交換禮物，團員們也相約明年嘉義市國際管樂節再見。

(中時 )