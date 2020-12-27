日本政府預訂自12月28日起至明年1月底暫停外國人新入境申請，外交部今天表示，日本台灣交流協會台北事務所已就本案與外交部聯繫，包括緊急人道理由或外交公務目的都不在限制內，至於開放商務客的相關細節，日本台灣交流協會明天將公布在其官網。

新冠肺炎疫情全球蔓延，英國也出現變種病毒，基於防疫理由，日本政府宣布，從28日起到明年1月底暫停所有國家及地區的新入境申請。不過目前日本與台灣、中國等11國之間所實施的商務人士往來，仍將持續進行。

根據日本NHK報導，日本原本對於從外國返國的日本人，或者再入境的持有日本居留資格的外籍人士放寬入境後檢疫隔離的措施，但本月28日起，已要求來自全球各地人士在入境後須進行檢疫隔離。這些人士必須提交出國前72小時內取得的檢疫陰性反應證明，入境時也須接受病毒檢測。若無法提交證明則須在指定住宿地點隔離兩周。

對於日方最近的防疫措施，外交部副發言人崔靜麟表示，日本台灣交流協會台北事務所已就本案與外交部聯繫。日本政府預訂自12月28日起至明（110）年1月底暫停外國人新入境申請，但緊急人道理由或外交公務目的則不在限制內。

至於有關台灣商務人士入境等相關細節，他說，日本台灣交流協會台北事務所將於明天上班時間確認後公布在其官網。

(中時 )