防範變異病毒 大陸明起暫停中英定期客運航線航班 17:322020/12/27 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為妥善應對英國變異新冠病毒可能對疫情防控工作帶來的影響，大陸28日起暫停運行中英間定期客運航線航班。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸民航局今（27）日通報，為妥善應對英國變異新冠病毒可能對疫情防控工作帶來的影響，自2020年12月28日零時起，中英間定期客運航線航班將暫停運行。 大陸民航局表示，根據國務院聯防聯控機制要求，依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國國境衞生防疫法》、《中華人民共和國突發事件應對法》和《中華人民共和國民用航空法》等有關規定，自2020年12月28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。 奈國爆其他新變種 陸英航班暫停 日本鎖國但台灣豁免 華航飛日本航班照常飛行 (中時新聞網) #中華人民共和國 #大陸民航局 #暫停 #客運 #航線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年228連假離島管制航線 下周一開放訂位 15:332020/12/24 生活 花蓮跨年晚會實名制 市區7道路進行管制 17:212020/12/25 寶島 防變種病毒 加拿大禁英國航班入境延長至1月初 10:082020/12/24 國際 2021年大陸全國兩會 召開時間恢復正常 16:592020/12/26 兩岸 拒收鈔票 人行開罰4陸企 04:102020/12/25 產業財經 英病毒突變航班取消 中華郵政明起暫停寄英郵件 10:342020/12/27 生活 陽明海運董事長鄭貞茂擴船隊 迎大獲利時代 04:102020/12/27 專題周報 新冠變異 郵局明起停收寄往英國各類航空郵件 10:122020/12/27 生活 大陸新增20日新冠確診 北京出現2起本土病例 12:132020/12/26 兩岸 頭條揭密》螞蟻金服退出 網貸業者瓜分市場瞄準底層民眾 01:502020/12/26 政治 備戰英變種病毒 倫敦120人明抵台！直送檢疫所 09:452020/12/26 生活 兩岸熱門新聞 學生妹翻牆翹課！下秒「裙子消失」炸超嫩屁股蛋 32秒春光片瘋傳 - 兩岸 科幻電影看太多？陸公布影響天氣文件 美媒憂心陸發動氣象戰 - 兩岸 陸拚加入CPTPP 先發制美堵台灣 - 兩岸要聞 - 中國時報 香港醫院爆院內超級傳播 12病人、7職員確診 - 兩岸 - 旺報 全球黃金大戰 陸併購案遭加國拒絕 轉身奪下迦納金礦 - 政經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。