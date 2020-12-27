大陸民航局今（27）日通報，為妥善應對英國變異新冠病毒可能對疫情防控工作帶來的影響，自2020年12月28日零時起，中英間定期客運航線航班將暫停運行。

大陸民航局表示，根據國務院聯防聯控機制要求，依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國國境衞生防疫法》、《中華人民共和國突發事件應對法》和《中華人民共和國民用航空法》等有關規定，自2020年12月28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。

(中時新聞網)