看來璞園想拿本季首勝之路還很漫長！靠著李愷諺攻下生涯新高21分，外加6籃板、5助攻、4抄截、1火鍋，裕隆下半場擺脫對手糾纏，最後以78比64送璞園苦吞開季10連敗，沒想到裕隆總教練邱大宗賽後的一句玩笑話，卻讓媒體傻眼。

因為昨天(26日)SBL比賽並無媒體到場採訪，造成本季首次取消賽後記者會，讓向來喜歡開玩笑的邱大宗，怎麼可能不抓住這次狂虧媒體機會，隨即在今天賽後記者會上表示，「昨天很想念你們，你們都沒來球場，害我一個人坐在這裡！」

不過畢竟裕隆最近狀態回溫，不僅取得5連勝，呂政儒、周柏臣兩大主力也都傷癒歸隊，如今剛加盟的李愷諺，也逐漸適應且熟悉控球角色，目前確實很有機會威脅台啤連霸，邱大宗說：「我想我們適應到喜歡他擔任控衛，這是彼此加分。」

「我們本季試著讓愷諺轉型2號，且出任雙能衛，他的適應速度很快，也具有領導風範，左右手都是武器。」邱大宗卻沒忘記虧一下李愷諺昨天灌籃沒進的糗事，「下次我希望他可以在最後一節我們保證贏球的時候，再來表演灌籃就好。」

最近喜獲麟兒的李愷諺坦承，自己先前因為幫忙半夜照顧小孩，所以狀態並非很好，「幸好我慢慢調整回來了，現在就是希望可以維持下去。能拿生涯新高得分，我的感覺就是開心，比起我拿下生涯新高得分，我更希望可以幫助球隊贏球。」

(中時 )