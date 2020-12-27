孩子的教育不能等！一名網友指出，日前外出用餐，鄰坐的小朋友目測國小二、三年級左右，一直吵著要喝可樂，不過父親拒絕，並淡淡地向孩子表示自己沒錢。沒想到孩童卻驚吐一句，「沒錢為什麼把我生下來！」讓在旁的母親默默拿可樂結帳，讓原PO震驚不已。

原PO昨(26日)在PTT上以「吃飯聽到小孩說沒錢為什麼把我生下來」為題表示，自己中午外出用餐，附近剛好是一對父母帶著小孩用餐，這時原PO恰巧聽見孩童吵著要喝可樂，不過父親則是冷冷回應，「沒錢，而且喝那個對身體也不好」。

聽完父親的回答後，孩童有如吃了炸藥般，大聲回嗆，「賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為什麼把我生下來！」令在場的原PO震撼不已，同時他也發現，一旁的母親默默起身拿了一瓶可樂回來。

這心酸的一幕讓原PO感嘆，小朋友年紀才這麼小，說這些話做父母的有什麼感想？「是因為環境還是資訊太發達？現在小孩都這麼早熟嗎？」貼文發出後不少網友忍不住留言，「是我就打下去 給你補習有考第一名嗎，米蟲一隻還敢嘴」、「如果是我肯定先打下去，還頂嘴」。但有網友質疑真實性，「唬欄幻想文」、「幻想文，不然就是從電視電影看來的話」。

(中時新聞網)