嘉義市原住民族教育資源中心今27日在輔仁中學舉辦「原原不絕‧體驗底嘉」嘉年華會，學生登台唱跳原住民傳統歌舞。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市原住民族教育資源中心今27日在輔仁中學舉辦「原原不絕‧體驗底嘉」嘉年華會，學生登台唱跳原住民傳統歌舞。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「原原不絕‧體驗底嘉」嘉年華會，嘉義市長黃敏惠也到場參與。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「原原不絕‧體驗底嘉」嘉年華會，嘉義市長黃敏惠也到場參與。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為推廣原住民族教育，嘉義市原住民族教育資源中心今27日在輔仁中學舉辦「原原不絕‧體驗底嘉」嘉年華會，學生登台唱跳原住民傳統歌舞、並請來排灣族金曲創作歌手徹摩為活動獻聲，洋溢青春活力。

黃敏惠市長指出，嘉市原住民人口數不多，約有1100多位，但我們相當重原民文化，尤其多元的族群文化，豐富了台灣社會，尤其輔仁中學培育不少鄰近大阿里山地區、以鄒族為主的原住民學生，因材施教，讓孩子在家鄉土地繼續深根茁壯，進而返鄉回饋部落。

黃敏惠說，今年6月市府與輔仁中學合作成立「嘉義市原住民族教育資源中心」，舉辦族語課程、文化體驗與各式講座等，強調每個文化都是生活智慧的展現，值得我們珍藏與發揚，大家也因理解而更加尊重彼此。

教育處指出，輔仁中學創校就投入原住民教育，民國83年成立特色專班，以多元、尊重、平等的教育方式，為原鄉培育許多優秀人才，今年6月成立「嘉義市原住民族教育資源中心」，包括圖書中心、教學教室及文物陳列室等，期待未來結合學校、社區、部落與中央資源，成為推動地方原民教育與永續發展的重要據點。

(中時 )