針對豬肉產地標章引發外界高度關切，有超過1000家門市、全台最大鍋貼水餃連鎖品牌「八方雲集」27日回應指出，八方雲集有南北兩處中央工廠，其中南部中央工廠生產的產品，豬肉來源為台灣豬肉，而北部中央工廠則以台灣豬肉為主，部份則採用單價較高的丹麥豬。

八方雲集強調，，八方雲集中部以南店家現場標示的豬肉產地來源為台灣，北部店家則均有標示豬肉產地為台灣、丹麥，絕無不實標示。

八方雲集表示，公司南部中央工廠所用的豬肉，長期以來由台糖公司為主要供應廠商，產品配送至中部以南店家。至於北部中央廠少量進口按歐盟法規標準、無萊克多巴胺且價格昂貴的優質丹麥豬肉搭配使用。八方雲集表示，公司採購丹麥豬，主要原因是近年來世界各地曾發生非洲豬瘟等動物疾病，所以基於風險考量，必須有第二產地之備援機制，以免有斷貨之虞。

八方雲集強調，無論南部店家或北部店家，八方雲集均有清楚標示豬肉產地來源，絕無不實標示。八方雲集並指出，在新冠肺炎疫情及進口萊豬雙重影響之下，企業經營維艱，懇請媒體在報導之前落實查證。

(工商 )