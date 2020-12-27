「中時藝術博覽會『台灣經典-冬』-拍賣會」27日舉行，由知名於藝壇的現任台灣美術協會理事長潘蓬彬擔任拍賣官，吸引許多民眾、藏家前往。（鄧博仁攝）

「中時藝術博覽會『台灣經典-冬』-拍賣會」27日舉行，由知名於藝壇的現任台灣美術協會理事長潘蓬彬擔任拍賣官，吸引許多民眾、藏家前往。

中時藝術博覽會秉持「藝術平權《每個人都有機會成為藝術家》、庶民參與《親近藝術不再只是權貴專屬》、高貴不貴《藝術絕對高貴但有時並不貴》」的策展理念，已在9月5日舉辦首場中時藝術博覽會並頗受好評後，今(27)日再次推出「台灣經典拍賣會」。

主辦單位臺灣美術協會理事長潘蓬彬表示，這次博覽會除結合中國時報開設藝術典藏專版來報導藝術家及藝術活動外，也結合藝術團體共同辦理實體特展、線上展覽及拍賣會。他說，讓民眾可以在友善的環境及價格上，接觸到多方面的藝術活動及藝術家，找到屬於自己心中的藝術品，才是提升美學最好的方式。同時他也希望「中時藝術博覽會」能為台灣藝術創作環境、藝術家、藝術市場及全民藝術素養共同提升而努力。

(中時 )