中華航空CI82自英國倫敦返台班機27日晚間17時30分許抵台。（陳麒全攝)

自英返台114名旅客陸續入境，將分3處進行集中檢疫。（陳麒全攝）

114名旅客自英返台 集中送三處檢疫所。(陳麒全攝)

（18：48 更新內文）中華航空CI82自英國倫敦返台班機27日晚間17時30分許抵台，機上搭載114名旅客，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次，因應英國傳出新冠肺炎變種病毒變種病毒，有英國旅遊史者集中檢疫、該班機的114名旅客集中至檢疫所，13名機組員居家檢疫14天，所有入境者在檢疫期滿前，須再採檢。最新消息指出，有兩人體溫過高，進一步檢驗。經查其中一名女性只是陸配去辦證件，沒有發燒情況，目前一位男性旅客發燒39度，在機場採檢後，已經坐救護車送醫院。

原定在27日晚間18時15分抵台的華航CI082倫敦直飛台北班機，提早在傍晚17時30分許降落桃園國際機場，班機搭載國人90名、大陸地區人民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名），以及機組員13名，一個有共127人，是在英國發現高傳染力的新冠肺炎變種病例後，首架自英國返台班機。

中華航空CI82自英國倫敦返台班機27日晚間17時30分許抵台。（陳麒全攝)

由於這114名旅客是近期自英國返台入境人數最高的一次，為了防範英國出現的新冠肺炎變種病毒，桃園國際機場各單位如臨大敵不敢大意，現場協助的地勤、與各單位人員也都穿戴口罩、手套、護目鏡及隔離衣等全套防護裝備，並在班機落地前兩個小時就定位，絲毫不敢鬆懈。

航班在抵達桃園機場後由塔台引導停靠第一航廈A7停機坪，旅客下機後先不進到入境長廊，由人員引導前往A7內候機室，國境疾管人員審核集中檢疫通知書，及健康聲明暨檢疫通知書內容，完成檢疫申報，隨後再由保全人員引導，以每10個人為一組，保持社交距離，依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序，桃機公司也特別安排旅客動線，讓這批從英國倫敦返台入境旅客與一般旅客分流，不會與其他旅客一起申報，行李提領也會使用獨立轉盤，並設置專用廁所，避免與其他航班混用。

由於該航班旅客人數眾多，除了過去14天曾出現新冠肺炎症狀者，會在桃園機場當場採檢，一旦出現發燒等較嚴重症狀會立刻後送就醫，其他沒有症狀的旅客在完成相關作業後，前往第一航廈北側專屬乘車區域，分別搭乘6輛防疫遊覽車，以梅花座方式每車搭載約20人，分別送至三處集中檢疫所14天，13名機組員則依規定進行居家檢疫，清潔人員在所有旅客離開後，最後會進行候機室及相關動線清潔消毒作業。

(中時 )