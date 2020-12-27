近百位原住民大、小朋友今天相揪至峰上咕力岸淨灘。（金湖鎮代陳向鑫提供）

台灣原住民朋友用實際行動告訴大家：「我愛金門新故鄉!」（金湖鎮代陳向鑫提供）

縣府民政處長蔡西湖、縣議員李應文、金湖鎮代陳向鑫等人也加入攜手做環保的行列。（金湖鎮代陳向鑫提供）

大家一起來淨灘，讓2021的第一道曙光灑向潔淨海岸。（金湖鎮代陳向鑫提供）

2020年進入倒數計時，定居金門的近百位原住民大、小朋友今天相揪至峰上咕力岸淨灘，期待2021年的第一道曙光灑向大地，照見金門潔淨亮麗的海岸。

目前設籍或居住金門的台灣原住民估計逾2000人，金門已成為他們的第二故鄉，當地「台灣原住民協進會」理事長夫人李美菊、總幹事吳建華與原住民義工學會理事長高凡媜等人今天下午帶領近百位大、小會員前往峰上咕力岸淨灘，縣府民政處長蔡西湖、縣議員李應文、金湖鎮代陳向鑫等人也加入攜手做環保的行列。

李美菊表示，金門百餘公里的海岸線美極了，可惜海灘上有很多海漂垃圾，讓美景失色許多，未來2個原住民團體將持續辦理淨灘活動，提醒鄉親協力維護美麗島嶼，也告訴大家「我愛金門新故鄉 !」

坐落於金門東半島的金湖鎮，轄區內的天后宮、三哨、咕力岸、四七據點（海戰車）、南石滬公園（喊泉）都是觀賞日出的好地點，已有很多青年朋友相約迎接第一道曙光降臨。

(中時 )