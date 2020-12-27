民進黨近日在立院強勢通過萊豬案後，綠委吳思瑤與蔡適應都成為國民黨台北市議員羅智強的頭號罷免對象，但吳思瑤最近還捲入「關說醫材」風波，遭台大婦產名醫施景中爆料幫醫材業者施壓院方，吳思瑤則推給助理稱是轉達民眾陳情。對此，曾任職立委助理的媒體人「逆風的烏鴉」則分析整件事的可能性和疑點。

原來，施景中日前在臉書貼文稱，自己是某件醫材試用者，但覺得不合用，加上價格比國外貴了數十倍，實在太離譜，討論過後院方決定不予引進，未料廠商隨即找來吳姓立委來施壓，還限定2天內回覆。事情曝光後，吳思瑤向施景中致電表示，竟稱是助理轉達民眾陳情信，若造成台大醫院與醫師本人困擾感到抱歉。

臉書粉專「逆風的烏鴉」27日在臉書撰文分析「立委辦公室助理發文，立委有沒有可能不知道？」。他稱，自己多年前也曾擔任過立委助理，從吳思瑤的爭議案來看，吳思瑤不知情是有可能的，但可能性趨近於零。

文章指出，立委辦公室發文如同公家機關一般，都會經過權責主管，大部分也會給立委們看過，但只有少數2種情況，是立委不太會經手的。第一，是委員辦公室可能有存在「地下立委」，即委員配偶，可以代立委決行所有的事，或是少數資深的辦公室主任，第二，是發出去的屬於「無關緊要」種類的公文，諸如紅白帖請託，(但也有些辦公室會讓立委都看過)。

「逆風的烏鴉」分析強調，以吳思瑤的案子來看存在幾個疑點，第一，向台大醫院「代為陳情」使用某種醫療器材，顯然是涉及了一些利益，而且確實有被爆料的風險，他不相信會有任何助理敢於自行其事。第二，從公文來看，吳思瑤辦公室還要院方「限時答覆」，這絕不會是助理敢做的事。

助理發文，立委有沒有可能不知道？ 吳思瑤被台大醫生爆料關說醫療器材採購，然後推給助理說自己不知道。從立委辦公室的運作來看，這有沒有可能？ 我在多年前也曾經當過立委助理。我可以很確定的說：有可能，但不是常態。而以吳思瑤的這個案子，可能性跡... 由逆風的烏鴉發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)