台中市經發局在東協廣場，設置「台中跨境體驗示範基地」，為促使更多產官學研資源投入，市府攜手具國際人才優勢的靜宜大學，並由靜宜接棒營運，明年元月正式開幕啟用，提供台中企業與創業青年優質的跨境電商服務整合平台，打造中台灣青創基地，及跨境商務人才庫。

靜宜大學27日在東協廣場，舉行基地開幕記者會，與會的台中市副市長陳子敬致詞時表示，市府107年爭取經濟部計畫，在東協廣場建置「台中跨境體驗示範基地」，除提供實體進駐場域外，也鏈結國內外電商平台資源，如Lazada、Tiki、Alibaba、Amazon等，及產官學研顧問團，盼協助台中產業國際交流，及青創發展。

陳子敬指出，為促使更多產官學研資源投入，市府將該基地交由靜宜大學接棒營運，市府也會持續與校方密切合作，在基地辦理創新創業競賽、引進業師陪伴式輔導制度、鏈結國內外加速器，及提供研發創新補助資源等，整合多元輔導資源，吸引更多青創產業落腳台中。

靜宜大學校長唐傳義表示，該校長期重視國際教育發展，目前有300多位來自東南亞的學生，2017年起配合政府「新南向計畫」，前進泰國、印尼、印度、越南、緬甸、柬埔寨，及寮國等地，協助東南亞學生與台商，及當地企業接觸交流，增加海外實習與就業機會。

唐傳義強調，此基地鄰近台中火車站，位置優異，且移工經濟體群聚，未來將與靜宜的東南亞國際學生交流，為企業提供優質的跨國人才。

靜宜職產長魏清圳說，基地將發揮諮詢輔導、資源鏈結、共享平台三大服務功能，並提供共同工作空間、直播、辦公與會議場地，機能完善，可提供台中青創進駐，鏈結國內外跨境資源、各大跨境通路商，及台中在地特色產業，更盼吸引國外團隊投資台中落地營運。

靜宜創新育成中心暨基地執行長歐陽芳泉強調，「中區創育聯盟」及各地育成機構為基地策略合作夥伴，未來將成立「跨境電商聯盟」，提供跨境諮詢輔導、跨境電商人才培育課程、商品前測服務與輸出通路媒合，致力推動跨境電商創新創業教育，盼為台中培養更多的國際青創人才，成為全國標竿的跨境電商示範城市！

台中市經發局說，台中市政府透過「青秀台中」青年政策，由經發局、勞工局分別成立「青年事務股」，提供一站式創業及就業服務，整合跨局處單位及中央部會資源，由「台中市青創夢想家專案辦公室」專一窗口協助青年創業需求，讓創業者在創業培力與資源轉介的服務平台上，獲得豐沛資源，未來會結合「台中跨境體驗示範基地」優質環境，磁吸青年創業匯聚，打造台中友善的青年創業環境。

包括台中市議長張清照、市議員黃守達、瑞慶創客科技總經理張進鑫，及Ti台灣孵化器執行長林謙，27日均到場共襄盛舉，台中市議員江肇國、張彥彤，及羅廷瑋，也派代表見證。

(工商 )