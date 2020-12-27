台東縣延平鄉發放抗疫禮金，村民領到1000元紅包，都非常開心。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉發放抗疫禮金，村民領到1000元紅包，都非常開心。（莊哲權攝）

受疫情影響，許多活動陸續停辦，台東縣延平鄉公所將省下的300多萬元經費，編列「振興經濟抗疫禮金」，每位鄉民1000元，約有3600多位鄉民受惠，27日起在各村辦公室發放，1位阿嬤開心地說，要到鳳梨田工作1整天，才賺得到1000元。

「感覺很幸福」，延平鄉桃源村活動中心27日上午發放抗疫禮金，村民們領到現金1000元紅包，開心寫在臉上，胡姓阿嬤說，相當於在鳳梨田工作一整天賺的錢，很高興；村民胡福忠說，因為疫情關係，許多活動都停辦，感謝鄉公所給鄉民的福利，1000元可以買很多口罩跟日常生活用品。

鄉長胡廣文表示，延平鄉是布農族原鄉，受疫情影響，上半年度各村最盛大的射耳祭及體育競賽都停辦，民宿也都沒有客人，產業嚴重受挫，現在疫情又升高，但是中央已經沒有配給，發放1000元抗疫禮金，不多也不少，除了可以讓鄉民添購防疫用品以外，也要讓鄉親有感。

延平鄉公所表示，因為許多活動停辦，鄉公所將省下的300多萬省下來，編列「振興經濟抗疫禮金」，送交鄉代會審議後通過，只要11月18日前設籍延平鄉者都可領，發放日期從27日起到明年2月9日止。

鄉公所指出，全部鄉民3568人，每人都可以領到1000元，今年12月31日前出生的新生兒也有份，就連約有5到8位的受刑人，也會把錢寄送到監所，同時，有10到15位還沒有身分證的新住民，只要配偶證明，也可以領；另外也有103位在外縣市工作的鄉親，則採匯款方式。

(中時 )