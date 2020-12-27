基隆呂姓男子打電話報警謊稱包廂有4人受傷，消防局立即派4輛救護車、警局派快打部隊到現場。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名呂姓男子27日和友人在KTV歡唱，因不滿朋友說要追自己的女友，向對方嗆聲，但又怕遭毆打，打電話報警謊稱包廂有4人受傷，消防局立即派4輛救護車、警局派快打部隊到現場，但發現根本無人受傷，呂男才坦承，怕自己和其他友人受傷先叫好救護車，此舉惹議，外界直呼浪費社會資源。

據了解，呂男一行人先在包廂內唱歌，一名男子進入後，在眾人面前大膽向呂男示意要追其女友，雙方爆發口角，呂男又擔心遭毆打，抓緊空擋，打電話報警稱有4人在包廂內受傷，消防局立刻派信二、仁愛消防分隊4輛救護車前往現場救護。

未料，警消抵達現場時，發現無人受傷，僅有6名男女在包廂內發生口角，追問下呂男才坦言實情，除了打110報警外，也打119報案稱有人受傷，令警方相當無奈，將現場人員資料登記備查，並口頭告誡、勸導後，才讓呂男一行人離開，員警擔心衝突再度發生，持續在現場維持秩序。

(中時 )