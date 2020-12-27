蔡英文總統的表姊夫吳明鴻將接最高行政法院院長，引發藍綠兩黨激烈攻防，國民黨痛批蔡政府，是「獨裁者持續進化」，而民進黨則拿出前總統法英九時代的對高法院人事案反批。對此，前立委林濁水直言，「很奇怪」，並指出兩黨攻防依據的法理都很奇怪。

林濁水今(27日)在臉書上表示，為了反撃蔡總統被批和司法院長討論任命最高法院院長人事案，民進黨舉馬英九的特偵組監聽案為例反擊，「這很怪，因為馬英九最嚴重的破壞司法獨立的劣跡另有所在」。

林濁水指出，當年馬英九的問題，是不顧任期保障原則，逼退司法院長賴英照和副院長謝在全，並逼迫兩人辭去大法官，然後提名自己屬意的司法院正副院長人選，「馬比蔡嚴重太多了！」但他也說，「當然，兩人若有風骨應堅不辭職，而蘇永欽若有風骨也應拒絕被提名。遺憾都不是料」。

林濁水感嘆，世紀狂人川普再膽大妄為，都不敢像馬這麼做，都非得等到他討厭的進步派大法官去世，才急急忙忙提名自已屬意的人選，「無論如何，兩黨攻防依據的法理都怪得很，蠻不幸的」。

為了反撃蔡總統被批和司法院長討論任命最高法院院長人事案，民進黨舉馬英九的特偵組監聽案為例反擊。這很怪，因為馬英九最嚴重的破壞司法獨立的劣跡另有所在。那就是不顧任期保障原則，逼退司法院長賴英照和副院長謝在全，並逼迫兩人辭去大法官，然後提名自己... 由林濁水發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)